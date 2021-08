Après avoir dénoncé la pancarte antisémite portée par une enseignante lors d’une manifestation anti-pass sanitaire à Metz, Gérald Darmanin s’en est pris ce mardi au site internet « Ils sont partout ». Sur cette plateforme : une cartographie de personnalités de confession juive ou présentées comme telles. « Ce site antisémite est profondément scandaleux et nauséabond. Je signale ces faits, susceptibles de recevoir une qualification pénale, au procureur pour que des poursuites soient engagées contre ses auteurs et le faire fermer au plus vite », a écrit le ministre de l’Intérieur sur Twitter.

« Les hébergeurs et les responsables des réseaux sociaux doivent prendre leurs responsabilités », a-t-il tweeté agissant en application de l’article 40 du code de procédure pénale, qui impose à toute autorité ayant connaissance d’un crime ou d’un délit de le signaler à la justice. « On regarde comment agir aussi » sur ces plateformes, précise-t-on dans l’entourage du ministre.

Ce site antisémite est profondément scandaleux et nauséabond. Je signale ces faits, susceptibles de recevoir une qualification pénale, au procureur pour que des poursuites soient engagées contre ses auteurs et le faire fermer au plus vite.https://t.co/pFCKrcslp8 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 10, 2021

Une référence à un journal collaborationniste et antisémite

Le site visé par Gérald Darmanin affirme présenter un « recensement dûment vérifié de personnalités françaises et internationales », en fonction de leur appartenance au monde politique, des médias, de la culture et de l’économie. Chacune d’elles est associée à une photographie et une courte biographie.

Le site est également associé à plusieurs liens vers des comptes sur les réseaux sociaux, notamment le russe VKontakte, l’américain – ultraconservateur et conspirationniste – Gab, le « Google russe » Yandex, ou encore sur la messagerie instantanée Telegram. Le nom « Ils sont partout » est une référence à l’hebdomadaire Je suis partout, principal titre de presse collaborationniste et antisémite en France sous l’occupation nazie (1940-1944).