Interpellée lundi, l'enseignante accusée d’avoir brandi lors d’une manifestation contre le pass sanitaire une « pancarte au message manifestement antisémite », selon la préfecture, était encore auditionnée par la police ce mardi.Le parquet de Metz avait donc ouvert dimanche une enquête, conduisant à son interpellation dans la commune d'Hombourg-Haut en Moselle. Le domicile de cette ex-candidate FN aux législatives de 2012 a également été perquisitionné.

L'affaire remonte à samedi. Un photo de manifestation à Metz est largement partagée sur les réseaux sociaux. On y voit l'enseignante brandir fièrement un écriteau sur lequel est écrite la lquestion « mais qui ? ». En guise de réponse : les noms de plusieurs responsables politiques, hommes d’affaires et intellectuels, juifs pour la plupart.

Une pancarte « abjecte »

Le panneau a suscité un tollé dans la classe politique et les organisations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait dénoncé dimanche une pancarte « abjecte » et promis que ce geste ne resterait pas « impuni » : il a lui-même annoncé lundi sur Twitter l’interpellation de la jeune femme. Le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer a, lui, annoncé qu’elle serait « suspendue en attendant les suites disciplinaires ».

De leur côté, le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) et la Licra ont annoncé leur intention de porter plainte. Enfin, SOS Racisme a dit « étudier » la possibilité de poursuites judiciaires.