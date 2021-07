Dans la soirée de lundi, un homme a attaché un chien derrière son véhicule et l’a traîné durant plusieurs mètres sur le boulevard périphérique nantais, avant de s’enfuir. Transporté chez le vétérinaire par les pompiers, le chien a dû être euthanasié.

Plusieurs témoins ont réussi à relever la plaque d’immatriculation du véhicule. Ainsi, selon Le Journal de Saône et Loire, le mis en cause va recevoir une convocation judiciaire. Il encourt deux ans de prison et 30.000 euros d’amende.

Dépôt de plainte du Refuge animalier de Loire-Atlantique

En réponse à cet acte, le Refuge animalier de Loire-Atlantique​, partenaire de la Fondation 30 millions d’Amis, a déposé plainte pour acte de cruauté et sévices graves envers un animal.

30 millions d’Amis a également dénoncé un « acte de barbarie », alors que les abandons se multiplient cet été.