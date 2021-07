Les conseils d’Emmanuel Macron et ceux de LREM ont déposé plainte contre Michel-Ange Flori, publicitaire varois propriétaires de plus de 300 panneaux d’affichages, ont annoncé le JDD et France Bleu. Habitué aux affichages polémiques, il avait installé à la mi-juillet sur une poignée de ses panneaux une affiche grimant le président en Hitler sous-titrée « Obéis, fais-toi vacciner ». « Celui-ci fait référence aux dérives des mesures annoncées par l’exécutif, puis démenties le lendemain, puis aménagées le surlendemain », expliquait-il alors à 20 Minutes.

Michel-Ange Flori a été entendu ce jeudi au commissariat de Toulon, dans le cadre d’une enquête ouverte pour « injure » sur la personne du président de la République. La plainte de LREM vise, elle, les chefs d’accusation d’injure et d’incitation à la haine.