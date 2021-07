Des rivalités entre de deux groupes de rap originaires de Saint-Michel-sur-Orge et de Sainte-Geneviève-des-Bois, en Essonne. Voilà comment une bagarre entre cinq personnes a conduit à la mort d’un jeune homme de 19 ans dans la nuit du 15 au 16 juillet. Un homme de 22 ans été mis en examen pour meurtre et écroué, a annoncé le parquet d’ Evry ce jeudi.

Arrêté mardi, dans l’enquête confiée à la sûreté départementale de l’Essonne, le suspect a été déféré jeudi matin puis mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre en récidive légale, a indiqué le parquet, précisant qu’il n’y avait pas eu d’autres interpellations. Il a été placé en détention provisoire jeudi soir par le juge des libertés et de la détention, conformément aux réquisitions du parquet.

Sorti d’affaire, il avait été placé plusieurs jours dans le coma artificiel

La victime est décrite par une source policière comme le leader d’un quartier de Saint-Michel-sur-Orge (Essonne). Elle avait été grièvement frappée à la tête et au corps alors qu’elle se trouvait « au cœur du quartier rival » de Sainte-Geneviève-des-Bois, à une trentaine de kilomètres au sud de Paris. Hospitalisée et placée dans le coma, elle est décédée quelques jours plus tard.

Cette rixe s’inscrit dans des rivalités entre de deux groupes de rap originaires de ces deux villes. Cette tension est exacerbée par la diffusion de clips de rap sur Internet.

Dans l’Essonne, deux jeunes avaient été tués en moins de 24 heures en février

Fin mai, dans ce contexte de rivalités, un adolescent de 15 ans avait été violemment frappé à coups de marteau à Saint-Michel-sur-Orge. Sorti d’affaire, il avait été placé plusieurs jours dans le coma artificiel. Deux mineurs de 16 et 17 ans ont été mis en examen pour « tentative de meurtre » et écroués dans cette enquête. Cette attaque a été notamment revendiquée dans un clip quelques jours avant la rixe mortelle de juillet.

Plusieurs rixes entre bandes de jeunes rivales, aux affrontements fréquents mais rarement mortels, ont touché l’Ile-de-France ces derniers mois. Dans l’Essonne, deux jeunes avaient été tués en moins de 24 heures lors de deux rixes distinctes en février.

Selon le ministère de l’Intérieur, 357 affrontements entre bandes ont été recensés en 2020 contre 288 en 2019, soit une hausse de près de 25 %. Dans l’Essonne, le chiffre est passé de 56 à 91 entre ces deux années.