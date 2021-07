Début juillet, le Conseil d’Etat examinait les requêtes de Violette Spillebout (LREM) et Stéphane Baly (EELV), qui réclamaient l’annulation de l’élection municipale à Lille. Sans surprise, les deux anciens adversaires de Martine Aubry ont été déboutés.

C’était leur dernière chance de voir se rejouer le match de l’élection municipale à Lille et celle-ci vient de s’envoler après que le Conseil d’Etat a rendu sa décision, ce mardi. « Les requêtes présentées par Mme Spillebout […] d’une part et par M. Baly […] d’autre part, sont rejetées », conclut le Conseil d’Etat dans sa décision que 20 Minutes a pu consulter. « Nous nous en réjouissons, même si nous avons toujours été sereins », dit-on du côté de la liste « Lille en commun, durable et solidaire » qui avait porté la candidature de Martine Aubry en mars et en juin 2020.

Des griefs nombreux, mais pas suffisants

Il n’y avait de toute façon que peu de suspense, cette décision allant dans le même sens que les recommandations de la rapporteure publique présentées à l’audience, ces recommandations suivant elles-mêmes la décision prononcée par le tribunal administratif de Lille en mars 2021. Pourtant, les griefs avancés par les requérants pour demander l’annulation de l’élection étaient nombreux : irrégularité du jugement du tribunal administratif, méconnaissance de plusieurs dispositions du code électoral, pressions exercées sur les électeurs, atteinte à la liberté de suffrage, irrégularités dans certains émargements…

Rien de cela, selon le tribunal administratif, ne justifiait de mettre en doute la sincérité du scrutin. Même constat du côté du Conseil d’Etat. Elue avec 227 voix d’avance sur le candidat écologiste, Martine Aubry est, et restera, maire de Lille jusqu’en 2026.