Un appel sur le plan civil, mais pas pénal. Hubert Caouissin, condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le quadruple meurtre de sa belle-famille en 2017, a fait appel de l’arrêt fixant les indemnisations des familles des victimes, a indiqué mardi son avocat Me Patrick Larvor. « Le client fait appel parce qu’il trouve que les indemnités sont trop importantes », a-t-il confirmé, sans faire davantage de commentaires.

Sur le plan pénal, Hubert Caouissin n’avait pas fait appel de sa condamnation prononcée le 7 juillet dernier. « La famille de Brigitte apprend avec consternation qu’Hubert Caouissin a fait appel de l’arrêt civil qui fixe l’indemnisation de leurs préjudices », a réagi Me Cécile de Oliveira, avocate de la famille de Brigitte Troadec. « La prolongation discrète et cruelle de cette procédure, choisie par Hubert Caouissin, signe ce que les parties civiles pensent d'Hubert Caouissin et de sa profonde motivation : le calcul et l’argent », a-t-elle ajouté.

L’altération du discernement retenue

M. Caouissin, 50 ans, a été condamné pour avoir tué à coups de pied de biche en février 2017 son beau-frère Pascal Troadec, l’épouse de celui-ci, Brigitte Troadec, et leurs enfants, Charlotte, 18 ans et Sébastien, 21 ans. Il avait ensuite démembré, éviscéré et brûlé les corps de ses victimes auxquelles il reprochait le vol d’un hypothétique trésor de lingots d’or.

Le ministère public avait requis la réclusion criminelle à perpétuité assorti d’une peine de sûreté de 22 ans. Au terme de deux semaines de débats, la cour d’assises de Loire-Atlantique avait retenu l’altération du discernement, lui faisant ainsi bénéficier d’une atténuation de peine.