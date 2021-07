Lundi, le jeune homme âgé de 20 ans qui avait foncé, jeudi soir, sur une terrasse du centre-ville d'Angers, a été jugé en comparution immédiate à Angers. Il a écopé, selon Ouest-France, de six mois de prison ferme.

Ce soir-là, il avait pris le volant avec 1,50 gramme par litre de sang alors qu’il sortait d’une soirée arrosée avec le 6e Régiment du Génie, groupe militaire auquel il appartient. Devant les juges, il a expliqué avoir cherché à se stationner quand l’accident a eu lieu. Des témoins l’ont d’abord vu rouler à vive allure – au moins 80 km/h – autour d’une place puis s’éloigner. Il est alors revenu et a percuté un véhicule en stationnement. Sa voiture a alors été projetée vers la terrasse de la brasserie. Heureusement, des jardinières ont protégé la clientèle, mais des tables ont toutefois été fauchées. Six personnes ont été blessées. Les conséquences auraient pu être beaucoup plus dramatiques.

Le militaire s’est excusé à la barre auprès des victimes qui « se sont vues mortes », selon Me Isabelle Oger Ombredane, leur avocate, citée par Ouest-France. Le jeune homme a donc été condamné à six mois ferme. Une seconde audience se tiendra le 21 janvier 2022 au tribunal judiciaire d’Angers pour déterminer le réel préjudice des victimes et les dédommager.