Un chauffeur espagnol a été condamné ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Perpignan (Pyrénées-Orientales) à six ans de prison ferme, et à une amende de plus d’1,4 million d’euros, pour avoir transporté de la drogue. L’homme a également écopé d’une interdiction de territoire national pendant dix ans.

Lundi, les douaniers du Perthus, au péage du Boulou, à la frontière espagnole, avaient découvert, dans la remorque de son poids lourd 17 « valises marocaines » et 5 sacs, contenant des boules de résine de cannabis. Au total, 740 kg de drogue ont été saisis, pour une valeur estimée à plus de 7 millions d’euros sur le marché illicite des stupéfiants.

La drogue a été découverte au milieu de melons et de citrons, dont certains étaient « très abîmés », indiquent les services des douanes. La somme de 2.550 euros en liquide a également été retrouvée, alors que l’homme n’en avait déclaré que 400 aux douaniers.