Un père de famille domicilié à Illkirch-Graffenstaden, à côté de Strasbourg, a été condamné mardi à 20 ans de réclusion criminelle, rapportent Les Dernières Nouvelles d'Alsace. La cour d'assises du Bas-Rhin l’a reconnu coupable de torture sur ses deux fils mineurs et de violences sur sa fille et sa concubine.

Pendant le procès, ses enfants avaient révélé toutes les brimades, humiliations et coups dont ils avaient été victimes. « On vivait dans la maison de l’horreur », avait résumé l’aînée, 17 ans en évoquant des étranglements, des punitions sadiques comme faire des roulades dehors en caleçon, être ligoté nu à une chaise etc. Toutes ces horreurs avaient pris fin en mars 2019, quand la mère avait finalement porté plainte.