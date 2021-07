Quatre à six mois de prison avec sursis ont été prononcés pour le cyberhercèlement de Mila par le tribunal, ce mercredi. Les réquisitions du procureur de la République ont été suivies.

Le procès de treize personnes, poursuivies pour le cyberharcèlement de l’adolescente Mila après sa publication en novembre d’une vidéo polémique sur l’islam, s’est tenu fin juin à Paris. L’affaire Mila a ravivé le débat sur les limites de la liberté d’expression. La jeune femme vit sous protection policière depuis la publication d’une première vidéo critiquant le Coran et l’islam en janvier 2020. Mi-novembre, l’adolescente, qui revendique son droit au blasphème, avait publié sur le réseau social TikTok une nouvelle vidéo dans laquelle elle s’en prenait vertement à ses détracteurs.

« Plus de 100.000 messages haineux et de menaces de mort »

Selon son avocat Richard Malka, Mila a reçu « plus de 100.000 messages haineux et de menaces de mort » après ses vidéos. Les prévenus ont écrit pour la plupart un seul message mais sont poursuivis pour avoir participé au harcèlement de Mila en tweetant notamment « qu’elle crève », « tu mérites de te faire égorger » ou « je vais te faire une Samuel Paty » – du nom du professeur d’histoire-géo décapité en octobre après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Agés de 18 à 30 ans et originaires de toute la France, pour la plupart sans antécédents judiciaires, ils comparaissaient tous pour harcèlement en ligne.

Les prévenus encouraient deux ans de prison et 30.000 euros d’amende pour le harcèlement en ligne, trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende pour les menaces de mort. Deux personnes ont déjà été condamnées à des peines de prison pour avoir menacé Mila de mort.