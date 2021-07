Benzène, dioxyde de soufre, oxyde d’azote, l’usine de production d'acier de Fos-sur-Mer, à côté de Marseille, a été reconnue coupable d’avoir enfreint la loi sur les émissions de polluants. Le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a condamné ce mardi ArcelorMittal à verser 30.000 euros de dommages et intérêts à France Nature Environnement. Dans un communiqué, le géant de l’acier indique qu’il va étudier cette décision en détail, se réservant le droit de faire appel.

Les trois plaignants, des fédérations d’associations de protection de la nature (FNE, FNE Paca et FNE Bouches-du-Rhône) accusaient ArcelorMittal de « porter gravement atteinte à l’environnement et notamment à la qualité de l’air et la santé des riverains ».

Des dépassements de 10 fois la valeur d’émission de benzène autorisée

A l’audience mi-mai leur avocat, Me Mathieu Victoria, avait plaidé qu’entre 2013 et 2018 l’aciérie de Fos-sur-Mer n’a pas respecté les valeurs limites fixées par la loi pour les émissions de polluants. L’entreprise a été à plusieurs reprises mise en demeure par les autorités sur cette période pour des dépassements, notamment pour le benzène (jusqu’à dix fois la valeur d’émission autorisée) ou les poussières (avec un dépassement de quasi 100 %), rappelle FNE.

« Sur la période 2010-2020, nos émissions ont été réduites fortement : -45 % pour les dioxydes de soufre et les dioxydes d’azote, -70 % pour les poussières et -85 % pour les dioxines », plaide ArcelorMittal, qui vise la neutralité carbone en 2050, dans un communiqué publié mardi.