Une femme âgée de 49 ans a été condamnée à trois ans de prison ainsi qu’à la révocation d’un sursis de six mois avec maintien en détention par le tribunal correctionnel de Béziers. Elle a été reconnue coupable de faits de vols, escroqueries et contrefaçons ou falsifications de chèques, commis en août 2019 et janvier 2021.

« Quinze personnes ont été victimes de ses agissements », explique le procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland. Il s’agissait « principalement d’hommes qu’elle séduisait avant de leur dérober et d’utiliser frauduleusement leurs moyens de paiement. Le préjudice global des victimes s’élevait à plus de 30.000 euros. »

En état de récidive légale

Interpellé le 25 mai par les gendarmes de Cazouls-lès-Béziers, elle avait été présentée au parquet le lendemain et placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, dans l’attente de son jugement.

Déjà condamnée à dix reprises entre 2006 et 2020, notamment pour des faits de même nature, elle se trouvait en état de récidive légale.