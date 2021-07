Dieudonné M’Bala M'Bala a été condamné à 5.000 euros d’amende, 3.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros de frais de justice, pour injure publique à l’encontre de Christian Estrosi, a confirmé à 20 Minutes Me Philippe Blanchetier, l’avocat du maire de Nice.

La décision de l’audience, qui se tenait le 15 juin à Nice, a été rendue ce vendredi. L’affaire remonte à une plainte déposée en mars 2019 par l’élu, avec constitution de partie civile à l’encontre de l’humoriste controversé. Dans une vidéo postée sur Facebook, Dieudonné y avait insulté Christian Estrosi. Le maire de Nice s’était, quelques jours auparavant, opposé à la tenue de son spectacle et en faisant « tout ce qu’il pouvait » pour qu’il n’ait pas lieu à Nice, étant « en dehors des valeurs de la République ».

Au tribunal, Me Isabelle Coutant-Peyre, l’avocate du polémiste, avait défendu son client en affirmant que l'une des insultes était « amicale », a indiqué l’entourage du maire. Dieudonné avait également assuré que cette page n’était pas la sienne et que celui qui apparaissait lors de ces propos contre le maire de Nice, n’était pas lui.