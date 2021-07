Son voisin lui a fait vivre un enfer pendant quatre mois. A Lannion, dans les Côtes d’Armor, un homme de 45 ans s’est présenté au commissariat lundi pour raconter le calvaire que son voisin lui faisait subir. Travailleur handicapé et considéré comme « personne vulnérable », cet homme vivait sous la menace permanente de son voisin. Ce dernier, qui avait le double des clés, n’hésitait pas à l’enfermer dans son logement, à le violenter, à lui donner des coups de marteau ou de ciseaux, comme le rapporte Ouest-France. Le commandant de police qui supervise l’enquête explique que la victime était devenue « l’esclave » de son voisin.

Le mis en cause a été interpellé mardi et devait être présenté en comparution immédiate mercredi devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc. Adepte de MMA (Mixed Martial Arts, un sport de combat), ce dernier devait être poursuivi pour séquestration, violences sur personne vulnérable, actes de torture et de barbarie mais aussi pour extorsion avec arme et vol.