Selon une information de La Provence, l’homme soupçonné d’avoir tué à l’arme blanche son ex-compagne et un homme qui se trouvait à ses côtés dimanche soir à Marseille a été mis en examen et écroué. Sa fille de 20 ans a elle aussi été mise en examen et placée en détention provisoire.

Les faits sont survenus vers 18 heures dans le 11e arrondissement de Marseille. A l’arrivée des marins-pompiers les deux victimes, âgées d’une quarantaine d’années, étaient en arrêt cardiorespiratoire. En 2020, 90 féminicides ont été officiellement recensés en France, contre 146 l’année précédente.