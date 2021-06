Au tribunal judiciaire de Paris,

Les faits datent d’il y a neuf ans. Leur révélation, de sept ans. Mais Nicolas Sarkozy estime toujours qu’il n’a rien à faire au beau milieu de l’affaire Bygmalion, dont l’examen devant la 11e chambre du tribunal judiciaire de Paris touche à sa fin. A la barre durant un peu plus d’une heure, ce mardi matin, son avocate Gesche Le Fur a donc réclamé « avec confiance » sa relaxe.

« Il n’a signé aucun devis. Il n’a signé aucune facture. Il a accepté toutes les restrictions qu’on lui a demandées. Il est loin d’être un candidat hystérique, insatiable. Il est surtout respectueux des valeurs de la justice », a-t-elle listé à l’issue de son exposé pour emporter la conviction du tribunal.

Le parquet a requis un an de prison dont six mois avec sursis

La stratégie n’est pas nouvelle. Depuis le départ, l’ancien chef de l’État martèle qu’il n’a rien à voir avec le système de fausses factures mis en place en 2012 entre l’UMP et la société Bygmalion. A l’époque, le parti avait supporté une grosse partie du coût des meetings de campagne en les faisant passer pour des conventions bidon afin de permettre au président-candidat à sa réélection de rester sous le plafond de dépenses autorisé par la loi.

Lui assure qu’il n’a jamais rien su de la manœuvre. Ce que le juge Serge Tournaire a reconnu lors de l’instruction. Dans son ordonnance, le magistrat instructeur assurait ainsi que l’ancien président de la République n’avait pas « ordonné » le fric-frac électoral, ni même qu’il en avait été « informé », mais qu’il en avait incontestablement « bénéficié ». Une analyse que le parquet avait reprise à son compte lors des réquisitions, jeudi dernier, réclamant à son encontre une peine d’un an de prison dont six mois avec sursis et 3.750 euros d’amende.

« Déloyal de dire qu’il a traité ce procès avec mépris »

Sauf que pour Gesche Le Fur, rien ne permet aujourd’hui d’affirmer « qu’il avait la volonté de dépasser le plafond de dépenses » en multipliant les meetings et en réclamant « une campagne en or massif » pour reprendre son expression fétiche. Pour expliquer la mise en place du système, elle a donc laissé entendre que l’équipe de campagne avait « peut-être cédé à un certain emballement en devançant ses désirs ». Autrement dit, les lieutenants auraient fait un excès de zèle pour satisfaire le général sans rien lui dire.

#Bygmalion : « Nicolas Sarkozy n’est pas celui qu’on a tenté de vous décrire. » — Vincent Vantighem (@vvantighem) June 22, 2021

En filigrane de sa plaidoirie, l’avocate – qui a dû remplacer son confrère Thierry Herzog, souffrant – a également voulu revenir longuement sur l’absence de son client lors de l’audience, à l’exception du seul jour de son interrogatoire. Ce qui a fait l’objet de vives critiques de la part du parquet. « Lui faire grief de ça, c’est injuste. Je trouve cela à la limite de la déloyauté, de dire qu’il a traité ce procès avec mépris. Il suffisait de le demander et Nicolas Sarkozy serait venu ici tous les jours. »

Après les dernières plaidoiries de la défense, la décision devrait être mise en délibéré.

Suivez ce procès en direct sur le compte Twitter de notre journaliste : @vvantighem