Un logement insalubre à Marseille (illustration). — P. Magnien / 20 Minutes

Ce lundi, douze personnes physiques et six personnes morales comparaîtront devant la sixième chambre du tribunal correctionnel de Marseille pour des infractions relatives à l'habitat indigne dans la deuxième ville de France, indique le parquet de Marseille dans un communiqué de presse.

Au total, six affaires différentes vont être examinées tout au long de la journée. Plusieurs prévenus se voient reprocher un refus d’exécuter les mesures prescrites pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble, et sont accusés de mise en danger d’autrui. Les prévenus encourent jusqu’à sept ans de prison et 200.000 euros d’amende. Ces audiences interviennent deux ans et demi après l’effondrement de plusieurs immeubles rue d’Aubagne, qui avait engendré la mort de huit personnes et révélé au grand jour une crise du mal logement à Marseille.