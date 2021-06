Le tribunal de La Roche-sur-Yon. — D.P. / 20 minutes

Habitué des délits routiers et des vols, un Nantais, âgé de 34 ans, passait en comparution immédiate devant le tribunal La Roche-sur-Yon, vendredi, selon Ouest-France. Il passait ainsi pour la… 52e fois devant des juges et cette fois, il a été condamné à un an de prison ferme.

Vendredi, c’était pour un vol avec effraction. Le 15 mai, l’individu avait réussi à pénétrer dans une société de Montaigu-Vendée. Pour cela, il avait détérioré des ouvertures, le préjudice s’élevant à 3.400 euros. Il avait ensuite été surpris à chercher de l’argent dans cette entreprise où il avait été apprenti et où il avait déjà réalisé des larcins.

Le tribunal de La Roche-sur-Yon l’a donc condamné à un an de prison ferme avec mandat de dépôt. Il a été incarcéré à la prison de Fontenay-le-Comte.