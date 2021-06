Des tickets du Loto (Illustration). — ALLILI MOURAD/SIPA

Un buraliste de l’Ain a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour escroquerie. L’homme a écopé d’une amende de 1.500 euros. Il lui était reproché d’avoir encaissé le ticket gagnant de l’un de ses clients. A savoir 3.335 euros qu’il devra reverser à la victime.

Ironie du calendrier : le client en question avait fait valider son ticket de loto le 1er avril 2020, rapporte Le Progrès. Avant d’apprendre qu’il avait gagné plus de 3.000 euros. Mais le buraliste lui avait ensuite fait croire à une erreur de la machine et à un gain bien moindre, 300 euros en l’occurrence. Le chanceux a toutefois eu des doutes et s’est mis en quête de vérifier ses numéros sur Internet, réalisant ainsi qu’il avait été dupé par le gérant des lieux. Il a ensuite porté plainte.

L’enquête a permis d’établir que le buraliste avait tout simplement encaissé le gain en son nom propre.