M.F et T.C

M.F et T.C

Visé par une enquête pour viol, l’avocat Juan Branco a été placé en garde à vue — ACAU/SIPA

« Juan Branco a été arrêté ». Ce court message a été publié ce mardi matin depuis le compte Twitter de Juan Branco, l’avocat médiatique de 31 ans. Convoqué ce mardi par les enquêteurs du 1er district de police judiciaire dans le cadre d’une affaire de viol présumé, il a été placé en garde à vue, apprend 20 Minutes de source proche du dossier.

Connu pour son pamphlet anti-Macron et pour avoir été l’avocat de l’artiste russe Piotr Pavlenski dans l’affaire Benjamin Griveaux, Juan Branco fait l’objet depuis le mois d’avril d’une enquête pour vérifier des allégations de viol portées par une jeune femme à son encontre.

Juan Branco a été arrêté. — Juan Branco ✊ (@anatolium) June 1, 2021

Pour lui, la relation sexuelle était consentie

Il y a un mois, il avait publié sur son compte Facebook un long message dans lequel il racontait cette soirée passée avec la jeune mannequin de 20 ans qui l’accuse aujourd’hui de viol. Selon lui, leur relation sexuelle était consentie. Il explique être choqué et ne pas comprendre la réaction de la jeune femme.

Interrogé par le Parisien, son avocat Me Yassine Bouzrou avait déclaré à cette époque que Juan Branco voulait « être entendu le plus rapidement possible par les enquêteurs afin d’acter sa version de cette histoire ».