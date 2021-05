Un perroquet, illustration — Pixabay

Le propriétaire d’une petite centaine de perroquets, coupable de plusieurs manquements et défauts d’autorisations, a été condamné vendredi à Draguignan, dans le Var, à 10.000 euros d’amende, dont 5.000 euros avec sursis, a-t-on appris lundi auprès de son avocat.

« Il est toujours très remonté et a fait appel » de cette décision, a précisé Me Stéphan Gauthier, justifiant les torts de son client par les lenteurs de l’administration et la complexité des textes et déplorant sa condamnation à une « lourde » amende.

Dix oiseaux maximum autorisés

Cet éleveur de 47 ans, qui n’avait cessé à l’audience en avril d’invectiver les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), devenu Office français pour la biodiversité, a obtenu la restitution de ses oiseaux sauf pour 19 d’entre eux. Ils avaient été confiés à l’association 30 Millions d’Amis à laquelle il devra rembourser la facture des soins et de gardiennage pour 7.726 euros. La loi limite à dix le nombre d’oiseaux qu’on peut détenir sans autorisation.

Repéré en possession d’une espèce protégée d’écureuil, ce passionné qui a monté un petit zoo à Ginnasservis (Var) détenait 88 oiseaux sans les autorisations ou certificats nécessaires pour une partie d’entre eux. Les volières et les registres n’étaient pas non plus impeccables lorsque des agents étaient venus pour un contrôle.

Parties civiles au procès, 30 Millions d’Amis a obtenu 2.000 euros de dommages et intérêts, tout comme la Ligue de protection des oiseaux (LPO).