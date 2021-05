ERREUR JUDICIAIRE L’espace d’une soirée et d’un matin, la France a cru que Xavier Dupont de Ligonnès avait été retrouvé

Guy Joao, interviewé par M6 en janvier 2019. — M6

Guy Joao, l’homme qui s’était retrouvé malgré lui au cœur de l’actualité et surtout arrêté par erreur il y a deux ans et demi, confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès, est décédé ce lundi. Le retraité de 71 ans a succombé d’une longue maladie, a-t-on appris de ses proches, confirmant une information de M6.

Le 11 octobre 2019, la France entière retient son souffle. La police de Glasgow en Ecosse vient d’annoncer à leurs homologues français qu’elle a identifié Xavier Dupont de Ligonnès, l’homme le plus recherché du pays, soupçonné d’avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants en 2011. Après une arrestation à son arrivée en France, de longues heures d’attente et de multiples articles de presse, la sentence tombe : il ne s’agit absolument pas de Xavier Dupont de Ligonnès. Des analyses ADN poussées montrent que l’homme est Guy Joao, un simple retraité.

Placé en cellule durant vingt-six heures

Cet ancien ouvrier de chez Renault, a été dénoncé sur « Crime Stoppers », un site Internet qui reçoit des signalements de citoyens anonymes, pour une raison que les enquêteurs n’expliquent toujours pas. Les policiers écossais assurent à l’époque à leurs homologues français que l’homme a été trahi par ses empreintes digitales. Arrêté à sa descente de l’avion à Roissy, Guy Joao est placé en cellule durant vingt-six heures.

Sa photo et son adresse sont transmises à Nanterre, au siège de la DCPJ. Déjà, des enquêteurs remarquent que l’homme ne « ressemble ni de près, ni de loin » à Xavier Dupont de Ligonnès, comme nous le confiait à l’époque une source policière. Par ailleurs, la perquisition de son domicile dans les Yvelines, à Limay, « commence à susciter des doutes », se remémore à 20 Minutes un bon connaisseur du dossier. Les voisins de Guy Joao jurent aux policiers présents qu’ils font fausse route.

Le lendemain de l’arrestation, en milieu de journée, les analyses ADN pratiqués par les experts de la justice française sur l’homme interpellé à Glasgow démontrent qu’il ne s’agissait pas de Xavier Dupont de Ligonnès. Fin du calvaire pour Guy Joao.