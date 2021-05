Policière agressée près de Nantes EN DIRECT : Le suspect est décédé, il était « radicalisé et malade psychiatrique »…

14h51 : Matthieu Orphelin invite tous les responsables politiques à «travailler à la meilleure détection et le suivi de la radicalisation»

Le député écologiste du Maine-et-Loire a adressé ses pensées à la policière municipale, sa famille, ses collègues, ses proches. «Les récentes agressions, parfois dramatiques, dont sont victimes des policiers et policières doivent également nous interpeller. Nous devons savoir protéger ceux qui nous protègent au quotidien et agissent pour notre sécurité. Nos forces de l’ordre ont besoin de moyens supplémentaires pour effectuer leur mission au service des populations ; nous devons également leur assurer des conditions dignes de travail.»

«La sécurité est l’affaire de tous et toutes, ainsi que la meilleure détection et le suivi de la radicalisation. Ce sont des sujets à traiter avec sérieux et rigueur. J’invite tous les responsables politiques à y travailler ensemble, dans les prochaines semaines, et à ne pas céder aux instrumentalisations de ce sujet essentiel.»