Des gendarmes à proximité de Saumane, dans les Cévennes, jeudi 13 mai 2020 (photo d'illustration) — AFP

La préméditation est, pour l’instant, retenue, dans le cadre de l'enquête sur le double homicide survenu dans une scierie des Cévennes, dans le Gard. Selon Eric Maurel, le procureur de la République de Nîmes, l’homme, soupçonné d’avoir abattu son patron et un de ses collègues, était muni, lorsqu’il est arrivé sur son lieu de travail, mardi, d’une arme « qui était approvisionnée » et, sans doute, « prête au tir ».

Le suspect, qui s’est rendu, sans violence, vendredi, à une patrouille de gendarmes, a avoué ses crimes, a indiqué le procureur, ce mercredi, lors d’une conférence de presse. « Les aveux ont été réitérés jusqu’à présent, poursuit Eric Maurel. Il est calme, s’exprime et est cohérent, ces auditions ont permis de faire avancer les investigations. » L’homme a, par ailleurs, refusé d’être assisté, lors de sa garde à vue, par un avocat.

Il « avait peur »

Lors de sa garde à vue, le suspect a évoqué « une altercation », le matin des faits, avec son employeur et un collègue, au sujet de « ses conditions de travail » et, notamment, du « paiement d’heures supplémentaires ». Le suspect était également inquiété par « un possible licenciement pour faute grave », indique Bertrand Michel, le colonel de la gendarmerie de la section de recherches de Nîmes. « Il est passé par-dessus des rouleaux qui servent à entraîner des billes de bois, et il a ouvert une première combinaison, puis un deuxième vêtement sous cette combinaison, puis s’est emparé de son arme », a expliqué le procureur, Eric Maurel. Il est alors soupçonné d’avoir ouvert le feu « à trois, voire quatre reprises » sur les victimes. « Ce sont ces éléments qui me conduisent à conserver l’idée d’une préméditation », confie le procureur.

« Rien ne permet de dire qu’il soit paranoïaque, laissons aux experts psychiatres le soin de le déterminer », note le procureur. Mais, l’homme « avait peur ». « Il ressentait de la peur vis-à-vis de plusieurs personnes du village, et c’est cette peur, que ces individus s’en prennent à lui ou à sa famille, qui l’avait conduit à porter un gilet pare-balles pour se rendre à son travail depuis près de trois ans. Et à se rendre à son travail avec une arme de poing depuis plusieurs mois. » Il avait mis en place, autour de son domicile, un système de vidéosurveillance, qui a été particulièrement utile aux enquêteurs pour déterminer dans quelles conditions il s’était rendu, mardi, après le drame, dans la forêt.

Une seule arme a été retrouvée

Avant de fuir dans la forêt, l’homme est rentré chez lui, pour s’équiper. Ce sont « des membres de sa famille » qui ont prévenu les gendarmes, « dès qu’il leur a indiqué qu’il avait commis ces faits épouvantables », poursuit le procureur. Un témoin des faits, un salarié de la scierie des Plantiers, avait également alerté les forces de l’ordre.

En forêt, il s’est débarrassé des deux armes, au moins, qu’il a embarquées dans a fuite. Pour l’instant, une seule, une arme de poing, qui avait été cachée, a été retrouvée. Elle était cachée dans un châtaignier mort. « Elle pourrait correspondre à l’arme qui a été utilisée lors du crime », mais les expertises balistiques devront le confirmer, poursuit Eric Maurel. L’autre arme, une carabine, reste introuvable. Seuls des éléments qui la composent ont été découverts. « Il ne voulait pas faire de mal aux gendarmes, il s’était donc débarrassé très rapidement de ses armes », a expliqué le suspect, indique Bertrand Michel, le colonel de la gendarmerie de la section de recherches de Nîmes.

La garde à vue du suspect devrait être levée ce dimanche, en début d’après-midi, a précisé le procureur. Il sera déféré devant un juge d’instruction, pour les chefs d’assassinats. Le parquet va requérir son placement en détention provisoire.