Un sacré arsenal. Les gendarmes et policiers ont interpellés le 3 mai dernier en Corse deux hommes au contact d’une voiture volé, cagoulés et armés d’armes longues. Lors des perquisitions qui ont suivi, deux autres véhicules volés, une arme de poing, quatre armes d’épaule, des munitions, un gilet pare-balles et un brouilleur d’ondes ont aussi été découverts.

Les deux hommes soupçonnés de préparer une action violente ont été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou délits, détention d’un dépôt d’armes, munition de catégorie B en réunion, recel en bande organisée de vols en bande organisée. Ils ont été placés sous mandat de dépôt.