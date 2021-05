JUSTICE Un Alsacien déjà connu des services de police a été intercepté sur l'A31 avec plus de quatre kilos de cocaïne et 500 grammes d'héroïne dans son véhicule

Contrôles des douanes près de Strasbourg, sur une aire d'autoroute de l'A35. Le 12 mars 2018. — G. Varela / 20 Minutes

C’est grâce à un tuyau de la Cellule de renseignements sur les stupéfiants 67 (CROSS 67) créée en 2018 à Strasbourg, que les douaniers de la brigade de surveillance intérieure de Thionville (Moselle) ont pu intercepter un véhicule sur l'A31, vendredi 30 avril. Au volant de la voiture en provenance du Luxembourg, un Alsacien de 61 ans déjà connu des services de police. Lors de la fouille du véhicule, les douaniers ont découvert 4,4 kg de cocaïne, 500 grammes d’héroïne et un kilo de produit de coupe destiné à cette dernière.

Placé en garde à vue par le siège de la Direction zonale de la police judiciaire Grand-Est (DZPJ) Est à Strasbourg, l’individu a finalement été condamné mercredi dernier par le tribunal judiciaire de Thionville. Il a écopé de vingt-quatre mois de prison ferme avec mandat de dépôt, dont six mois avec sursis et révocation d’un précédent sursis de trois mois. L’Alsacien devra également payer 165.000 euros d’amende fiscale et a vu son véhicule lui être confisqué.