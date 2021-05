Franco Lollia à la sortie de son procès — Caroline Politi/20 Minutes

Le procès de Franco Lollia, déjà deux fois renvoyé, se tenait ce lundi, jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage. Une date hautement symbolique.

Le militant explique avoir cherché à dénoncer, par son geste, la « négrophobie d’Etat ».

Le parquet a requis 800 euros d’amende à son encontre

Au tribunal correctionnel à Paris,

Sur le papier, il s’agissait d’un simple dossier de dégradation, d’un tag sur une statue située devant les grilles de l’Assemblée nationale. Mais l’affaire qui a occupé ce lundi pendant près de huit heures la 28e chambre du tribunal correctionnel de Paris était éminemment politique, historique, philosophique même. Car il ne s’agissait ni d’un simple tag, ni d’une simple statue. Le 23 juin dernier, Franco Lollia a peinturluré et inscrit « négrophobie d’état » sur la statue de Colbert, ministre de Louis XIV, considéré comme l’initiateur du « Code noir » qui a légalisé l’esclavage dans les colonies françaises. Un texte dans lequel les personnes noires sont qualifiées de « biens meubles ».

Signe de l’écho rencontré par cette affaire, le procès, dont le hasard a voulu qu’il se tienne symboliquement le jour des commémorations de l’abolition de l’esclavage, a été audiencé dans l’une des plus grandes salles du palais de justice pour accueillir un public venu nombreux. Franco Lollia, lunettes à large monture argentée et sweat-shirt noir à paillettes à l’effigie de l’association « brigade anti-négrophobie » dont il est le porte-parole, ne nie pas son geste. Il conteste, en revanche, l’analyse qu’en fait la justice. Il ne s’agit pas d’une « affaire de coloriage ou de gribouillis », à aucun moment, assure-t-il, il n’a eu la volonté de dégrader la statue. « C’est plutôt une contribution, une amélioration même. »

« Double discours de l’Etat »

Par son action, il souhaitait « interpeller l’Etat », questionner sur la présence d’un « négrocriminel » devant l’Assemblée nationale. C’est « l’apologie d’un crime contre l’humanité devant la maison du peuple », déplore-t-il, l’illustration que « l’Etat français est encore viscéralement négrophobe ». Le militant assure avoir opté pour la manière forte en dernier recours, las de voir toutes ses précédentes actions restées lettres mortes. Ses courriers sont restés sans réponse, sa procédure en justice contre un champagne qui a nommé une de ses cuvées « Code noir » a été déboutée. « A un moment, on ne sait plus quoi faire, on se retrouve devant une statue qui nous insulte de sale nègre », insiste-t-il à la barre du tribunal correctionnel.

Ses quatre avocats, dont trois faisaient le voyage de Guadeloupe ou de Martinique, ont réclamé sa relaxe. « L’intention n’a pas été de dégrader, insiste Me Guy Florentin, mais de mettre en avant le double discours de l’Etat », qui désormais reconnaît comme crime contre l’humanité l’esclavage mais conserve dans l’espace public des représentations de personnages y ayant contribué. Et son confrère, Georges-Emmanuel Germany, d’insister : « Ce procès s’inscrit dans le négationnisme inhérent au crime contre l’humanité ». Si tous les quatre ont regretté que ce dossier ne soit traité que comme une simple affaire de dégradation, empêchant ainsi leur client d’entrer plus en détail sur le fondement de ce qu’il avance, ils estiment que ce procès marque un tournant. « C’est l’histoire qui est en marche et vous devez avoir le courage de le constater », a estimé Me Emmanuelle Bruch.

800 euros d’amende requis

La partie civile comme le ministère public a, à l’inverse, refusé de se placer sur ce terrain symbolique. « Il ne s’agit pas de dire si le fait historique qui est décrit est vrai ou faux », insiste dans sa plaidoirie le conseil de l’Assemblée nationale, Me Ali Derrouiche. Le procureur abonde. Ce dossier est, ni plus ni moins, celui d’une « dégradation matérielle ». « Le prévenu n’en conteste ni la volonté, ni l’intention », insiste le magistrat qui a requis 800 euros d’amende à l’encontre de Franco Lollia. Le jugement a été mis en délibéré au 28 juin.