Une demande à laquelle s’oppose la préfecture. Romain Dupuy, un trentenaire qui avait tué au couteau de deux soignantes à Pau en 2004, a demandé, ce mardi, son transfert de l’Unité pour malades difficiles (UMD) vers un hôpital psychiatrique classique.

En 2008, Romain Dupuy, souffrant de schizophrénie, avait été reconnu pénalement non responsable de ses actes et n’avait pas été jugé pour les meurtres à l’arme blanche au centre hospitalier psychiatrique de Pau d’une aide-soignante et d’une infirmière qu’il avait décapitée.

Plusieurs expertises

Lors d’une audience devant le juge des libertés et de la détention, qui vérifie tous les six mois que le régime d’internement des hospitalisés psychiatriques sans consentement est en adéquation avec leur état mental, les nouveaux avocats de Romain Dupuy, Mes Hélène Lecat et Serge Portelli, ont plaidé pour que leur client « quitte l’UMD de Cadillac (Gironde) et que le juge maintienne son hospitalisation complète mais dans un service (de psychiatrie) ordinaire où il pourra évoluer positivement », ont-ils expliqué.

Ils disent se baser sur plusieurs avis et expertises, dont ceux de la commission de suivi médical de l’hôpital de Cadillac. D’après les avocats, l’Agence régionale de Santé et la préfecture ont souhaité à l’audience le maintien de l’intéressé en UMD, comme elles le font depuis plusieurs années.

« Il n’a qu’une seule volonté, celle de se réinsérer »

La préfecture a expliqué être opposée à un tel assouplissement car il existe un risque qu’il puisse s’échapper de son nouveau lieu d’accueil, moins surveillé qu’une UMD, et qu’il y ait plus facilement accès à des produits stupéfiants qui pourraient le déstabiliser. Mes Lecat et Portelli ont dit avoir proposé au juge de désigner deux nouveaux experts psychiatres n’ayant jamais examiné leur client. Ils ont affirmé que la préfecture se basait notamment sur l’avis d’un expert ayant par trois fois conclu contre Romain Dupuy ces dix dernières années et dont les « conclusions sont connues d’avance ».

Selon ses avocats, Romain Dupuy s’est exprimé devant le juge par visioconférence : « Il a dit qu’il avait fait tous les effort possibles et imaginables, qu’il avait un comportement exemplaire et qu’il ne comprenait pas l’acharnement de la préfecture alors qu’il fait des efforts ». « Aujourd’hui, Romain Dupuy est stabilisé, très volontaire pour suivre son traitement. Il n’a qu’une seule volonté, celle de se réinsérer. Il ne répond pas à l’image des patients UMD habituels, il n’est pas drogué de médicaments, il s’exprime très bien », a expliqué Me Lecat. La décision a été mise en délibéré à jeudi, selon les avocats.