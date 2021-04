Le procureur Nicolas Heitz lors d'une conférence de presse relative à l'enlèvement de Mia, le 14 avril 2021. — SEBASTIEN BOZON / AFP

La procédure judiciaire se poursuit dans l’affaire de l’enlèvement de la petite Mia. Sa mère, arrêtée en Suisse dimanche sera extradée ces prochains jours, ainsi qu’un autre ressortissant français, ont indiqué jeudi les autorités judiciaires suisses.

« L’Office fédéral de la Justice a autorisé ce jour l’extradition à la France des deux individus sur la base de leur consentement. Leur remise sera effectuée dans les prochains jours », a-t-il annoncé à l’AFP.

Un rapt préparé

Mia, 8 ans, et sa mère Lola Montemaggi, 28 ans, ont été interceptées le 18 avril dernier par les enquêteurs dans un squat, une usine désaffectée de la commune de Sainte-Croix, située dans le canton de Vaud, selon le procureur de la République de Nancy, François Pérain. La fillette avait été enlevée sans violence par trois hommes alors qu’elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle aux Poulières, un village vosgien situé à une trentaine de kilomètres d’Epinal.

Selon le procureur, les protagonistes du rapt l’avaient « extrêmement bien préparé », à la manière d’une « opération militaire », allant jusqu’à lui donner un nom de code : « Opération Lima ». Dans le même temps, un juge d’instruction de Nancy a délivré un mandat d’arrêt international contre Rémy Daillet, « animateur » présumé de la « mouvance » antisystème des ravisseurs de la petite fille, a annoncé mardi le procureur de la République de Nancy François Pérain.

« Ce mandat d’arrêt a été pris au regard de plusieurs éléments, dont les auditions de certaines des personnes placées en garde à vue et mises en examen », précise le magistrat dans un communiqué. « Au regard de ces éléments, Rémy Daillet apparaît comme l’animateur principal de la "mouvance" dans le cadre de laquelle s’inscrivent les mis en cause ». Rémy Daillet « aurait joué un rôle dans l’organisation de l’enlèvement et aurait ainsi fourni les coordonnées de l’accueillante de la mère et de l’enfant à Neuchâtel », ajoute le magistrat.