Les policiers ont manifesté en France le mardi 20 avril afin de dénoncer le verdict du procès jugé trop peu sévère à l'encontre de plusieurs hommes ayant attaqué et brûlé des policiers à Viry-Châtillon en 2016. — Michel Spingler/AP/SIPA

Trois hommes reconnus coupables de tentative de meurtre contre des policiers à Viry-Châtillon ( Essonne) en 2016 ont décidé de se pourvoir en cassation, ont indiqué leurs avocats, confirmant une information d’Europe 1. Ils avaient écopé dimanche d’une peine de dix-huit ans de prison.

Le pourvoi en cassation constitue une voie de recours ouverte à l’encontre des décisions rendues en dernier ressort, c’est-à-dire contre les arrêts des cours d’appel ou les jugements insusceptibles d’appel.

Les deux autres condamnés n’iront pas en cassation

Au terme des six semaines de procès à huis clos, la cour d’assises des mineurs de Paris a condamné au total cinq jeunes hommes, dont les trois cités plus haut. Un autre a écopé de huit ans de prison, et le dernier de six ans. Ces deux derniers ne vont pas se pourvoir en cassation, ont précisé leurs avocats.

Les huit autres accusés ont été acquittés. Ce verdict a été dénoncé par les syndicats de policiers, les avocats des victimes et une partie de la classe politique, car jugé trop clément.