Une saisie de cocaïne (illustration) — The Detroit News/TNS/Sipa USA/SI

Hôtesse et mannequin sans emploi à cause de la crise sanitaire, une Colombienne avait trouvé un autre moyen de se faire de l’argent. Cette femme de 28 ans a été condamnée ce mercredi à trois ans de prison dont une année avec sursis après son interpellation près de Nice avec 1,9 kg de cocaïne, dans un autocar qui l’emmenait d’Espagne en Italie.

Montée à Madrid avec sept paquets cachés autour de la taille, la jeune femme à la double nationalité colombienne et espagnole devra verser 76.080 euros d’amende, a précisé le juge Alain Chemama, qui a aussi prononcé dix ans d’interdiction de territoire français.

« Je voulais seulement aider ma mère »

Sans antécédent judiciaire, diplômée bac +1, cette brune aux cheveux longs et aux mains manucurées avait été interpellée le 14 mars lors d’un contrôle de routine au péage de La Turbie (Alpes-Maritimes). Après une inspection infructueuse des soutes et de la cabine, les douaniers avaient contrôlé les passagers se rendant en Italie, dont la jeune femme. L’autocar, parti de Lisbonne, devait se rendre en Hongrie. La jeune Colombienne devait s’arrêter à Milan pour livrer la marchandise contre 2.000 euros.

« C’est une mauvaise passe de ma vie. Mon agence a annulé les contrats à cause du Covid et je n’ai pas pu retrouver de travail. Je voulais seulement aider ma mère », s’est justifiée à l’audience la jeune femme, plaidant pour sortir de prison avant ses 30 ans pour ne pas compromettre ses efforts pour devenir hôtesse de l’air. « Elle n’aurait jamais participé à ça sans la crise », a également soutenu son avocate Me Sophie Jonquet.