Une photo du caporal Arthur Noyer, lors de ses funérailles en septembre 2018. Nordahl Lelandais doit être jugé début mai en Savoie pour son meurtre. — GUILLAUME SOUVANT / AFP

A circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Ce mercredi, le garde des sceaux Eric Dupond-Moretti a tenu à rassurer les parents du caporal Arthur Noyer. Nordahl Lelandais sera jugé pour ce meurtre dès le 3 mai à Chambéry devant la cour d’assises de Savoie. Mardi, ces derniers s’étaient inquiétés auprès de nos confrères du Dauphiné Libéré de devoir affronter cette nouvelle épreuve sans la présence de leurs proches et de leurs amis en raison des restrictions de déplacement liées au Covid-19. Un point sur lequel le ministre de la Justice a levé tout doute au micro de RTL.

« Je pense qu’on est dans le motif impérieux qui permet à la famille et aux amis proches d’assister à ce procès. Vous savez, j’ai tenu à ce que la justice continue son travail pendant cette période difficile de la Covid. Sans aucune difficulté, nous sommes là dans le domaine de l’impérieux et du légitime. Il n’y aura strictement aucune difficulté à ce que vous et les amis de votre fils assistent à ce procès », a assuré Eric Dupond-Moretti, en réponse au père du caporal, Didier Noyer, qui intervenait en direct à la radio. Un soulagement pour les parents du militaire de 23 ans dont le crâne avait été retrouvé en septembre 2018, plus d’un an après sa disparition.

Nordahl Lelandais, accusé du meurtre de ce militaire, doit être jugé jusqu’au 14 mai devant les assises de Savoie. L’ancien maître-chien est également mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys et pour agressions sexuelles sur trois de ses petites-cousines.