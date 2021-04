43 parents de la Drôme ont déposé un recours collectif devant le tribunal administratif de Lyon afin de dénoncer l'inaction environnementale du préfet de région et l'obliger à agir afin de protéger leurs enfants des effets du réchauffement climatique. — PATRICK HERTZOG / AFP

43 parents de la Drôme ont déposé un recours collectif devant le tribunal administratif de Lyon afin de dénoncer l’inaction environnementale du préfet de région.

Ils espèrent ainsi l’obliger à agir afin de protéger leurs enfants des effets du réchauffement climatique.

La plainte a été déposée à la fin du mois de décembre, apprend-on ce dimanche.

Elles s’impatientent de ne pas avoir de réponses. Quarante-trois familles de la Drôme ont saisi le tribunal administratif de Lyon, déposant plainte fin décembre contre le préfet de région pour dénoncer son « inaction environnementale », apprend-on ce dimanche auprès de l’association Parents pour la planète à l’origine de cette action. Elles ont également lancé une pétition ayant recueilli à ce jour-là : 79.000 signatures. Avec le même objectif : contraindre le préfet à agir pour protéger leurs enfants des méfaits du changement climatique.

Un recours gracieux a été introduit au mois d’août sans qu’il soit suivi d’effet. La lettre des parents, adressée au préfet, est restée sans réponse. Considérant qu’il s’agissait là d’un refus « implicite » d’agir, ils ont décidé de saisir collectivement la justice. Et se sont appuyés pour cela sur la déclaration internationale des droits de l’enfant, dans laquelle il est écrit que les Etats signataires « s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, que tout enfant a le droit à la vie, à être en bonne santé et a droit au bien être ».

Sécurité alimentaire et sanitaire

« Depuis plusieurs années, on constate l’absence de moyens mis en œuvre par l’Etat dans la protection de l’environnement, argumentent les parents dans un communiqué. Son inaction dans le département de la Drôme fait encourir des risques sérieux sur la sécurité alimentaire et sanitaire de ces enfants ». Et de citer le déficit hydrique des eaux de la Drôme (à hauteur de 92 % l’été 2019), les périodes de sécheresse et de canicules « de plus en plus longues » et de fait, la baisse des ressources agricoles « depuis une dizaine d’années ».

« A cela s’ajoute une hausse de l’artificialisation des sols, l’air est de plus en plus pollué et la biodiversité est menacée », poursuit le collectif défendu par l’avocate lyonnaise Hélène Leleu.

Le Tribunal Administratif de Lyon a demandé au Préfet, de répondre aux observations faites par les requérants avant le 5 février 2020. « A ce jour, il n’a pas encore répondu à nos écritures », déplorent encore les requérants en guise de conclusion.