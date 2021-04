Jean-Noel Guerini — AFP

Les frères Guérini fixés sur leur sort le 28 mai prochain. Le tribunal correctionnel de Marseille, devant lequel comparaissaient pour des trucages présumés de marchés publics le sénateur Jean-Noël Guérini et son frère Alexandre, aux côtés de dix autres prévenus, a mis mercredi son jugement en délibéré au 28 mai.

Le parquet a requis quatre ans de prison dont deux ferme, 70.000 euros d’amende et une inéligibilité de cinq ans contre l’élu, et huit ans ferme avec mandat de dépôt et 500.000 euros d’amende contre son cadet entrepreneur. Les avocats des deux prévenus ont plaidé leurs relaxes.