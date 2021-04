Aux assises de l'Hérault (illustration) — N. Bonzom / Maxele Presse

Un « cold case » relancé 19 ans plus tard grâce à un renseignement anonyme. Quatre hommes, accusés du meurtre du jeune Mathieu Hocquet à Vierzon en 1999, ont été condamnés à des peines allant de 12 à 20 ans de réclusion, ce vendredi aux assises du Cher.

Poursuivis pour « enlèvement, séquestration et détention arbitraire suivie de mort », ils encouraient la réclusion à perpétuité. Dans son verdict, la cour a été convaincue de la culpabilité des accusés.

Un non-lieu en 2005

Bouchaïb Mohib et Driss Belkhouribchia ont été condamnés à 20 ans de réclusion, Samir Berkani à 18 ans (tous trois se disaient innocents) et Cyril Bourguignon à 12 ans. Les jurés n’ont pas accordé à Cyril Bourguignon le bénéfice d’une loi concernant les repentis et pouvant réduire leur peine. Ce dernier avait reconnu avoir conduit une voiture qui devait servir à enlever la victime.

Des peines de 14 à 25 ans de réclusion avaient été requises par le ministère public. Le 13 juillet 1999, le corps sans vie de Mathieu Hocquet avait été retrouvé, la tête fracassée, dans une impasse longeant une zone artisanale de Vierzon. L’autopsie avait révélé que le jeune homme avait été massacré, avant de mourir des suites « d’un hématome sous-dural », avait rappelé lundi la présidente Audrey Debeugny. Les enquêteurs avaient dans un premier temps suivi la piste homosexuelle, puis la piste locale, mais faute de résultat la justice avait prononcé un non-lieu en 2005.

Vers un appel de la défense ?

Les quatre accusés, désormais âgés de 41 à 45 ans, ont été arrêtés et mis en examen en 2018, quelques mois après qu’un renseignement anonyme fut parvenu à la police judiciaire d’Orléans. Ce renseignement avait permis à deux juges d’instruction de Bourges de rouvrir l’affaire, comme l’autorise le Code de procédure pénale si des éléments nouveaux apparaissent.

Lors de la deuxième enquête, l’un des suspects a mis en cause les trois autres, en donnant des explications, avant de revenir sur ses déclarations. L’enquête s’est cette fois orientée vers un mobile crapuleux. Au moment des faits, Mathieu Hocquet, alors âgé de 22 ans, travaillait dans une enseigne de restauration rapide de Vierzon et, selon une hypothèse avancée, aurait été attaqué pour récupérer la recette de l’établissement qui l’employait. Le procès s’était ouvert lundi devant la cour d’assises du Cher, 22 ans après les faits. Les avocats de la défense n’excluent pas de faire appel.