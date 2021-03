Le jugement au procès du Mediator a été rendu le 29 mars 2021 à Paris. — THOMAS COEX / AFP

Reconnus coupables de « tromperie aggravée » et d'« homicides et blessures involontaires », les laboratoires Servier devront verser environ 180 millions d’euros aux victimes du Mediator, en plus d'une amende de 2,7 millions d’euros.

Si la reconnaissance de cette tromperie par un tribunal est un « soulagement » pour les victimes et leurs proches, elles déplorent des montants pas assez « dissuasifs ».

À la sortie de l’audience, de nombreuses parties civiles confiaient leur « déception » et leur « frustration ».

Au tribunal judiciaire, à Paris,

À la sortie de la salle d’audience, Michel Due peine à retenir ses larmes. À 78 ans, épaulé par sa fille et son avocat, Charles Joseph-Oudin, le retraité victime du Mediator confie sa colère : « On a servi de cobayes. Habituellement, quand on sert de cobaye, on est rémunéré par les laboratoires, là c’est nous qui payons ! On n’a pas obtenu ce qu’on voulait », souffle-t-il derrière son masque chirurgical. A l’issue de 517 heures d’audience, le tribunal judiciaire de Paris a rendu ce lundi matin son jugement. 3.500 pages d’une décision jugée « historique » et « essentielle ».

Les laboratoires Servier, à l’origine de la commercialisation du Mediator, ont été condamnés à une amende de 2,7 millions d’euros, le maximum légal encouru. Reconnus coupables de « tromperie aggravée » et d'« homicides et blessures involontaires », la firme pharmaceutique et son ex-numéro deux Jean-Philippe Seta devront en outre verser près de 180 millions d’euros aux victimes. Des sommes plus faibles que celles réclamées par les avocats des parties civiles et requises par le parquet. Soulagées par la reconnaissance de la culpabilité du laboratoire, plusieurs victimes ont fait part de leur « déception », jugeant les montants réclamés « peu dissuasifs ».

« Une victoire »

Pour Lisa Boussinot, cette décision intervient après dix années d’un combat judiciaire épuisant. « La justice est enfin passée. Il y a eu une condamnation, les laboratoires Servier ont été reconnus coupables de tromperie et, surtout, de l’homicide involontaire de ma mère. Et ça, c’est satisfaisant », salue-t-elle. Avec son père Frédéric et son frère Guillaume, cette avocate de 36 ans est à l’origine de la première plainte déposée pour « homicide involontaire » dans ce scandale sanitaire. Sa mère, Pascale Saroléa, est décédée à 51 ans d’une rupture des cordages des valves cardiaques après deux années de prise régulière de Mediator. « Ça faisait dix ans qu’on attendait ce moment. Maintenant c’est dit, les laboratoires Servier sont des pharmaco-délinquants, le tribunal l’a reconnu, et c’est une victoire », ajoute la jeune femme.

Un sentiment partagé par la pneumologue et lanceuse d’alerte Irène Frachon : « L’essentiel, c’est que la tromperie soit reconnue car c’est cela que Servier nie farouchement depuis le début, en dépit de toutes les évidences, et c’est inacceptable de la part d’une firme pharmaceutique. » Quelques mètres derrière elle, Jean-Christophe Coubris, l’avocat de nombreuses parties civiles, rappelle le « combat difficile » engagé par les victimes du Mediator : « Obtenir la condamnation d’un laboratoire, ça n’a rien de simple, donc je suis soulagé. »

Des dommages et intérêts jugés trop faibles

Mais la reconnaissance seule de la culpabilité de Servier, de ses anciens dirigeants et de l’Agence nationale du médicament ne suffit pas à effacer le sentiment de déception qui étreint dans le même temps certaines victimes. Orimane a perdu sa mère en 2016. Âgée de 59 ans seulement, elle est décédée d’une valvulopathie cardiaque après une prise de Mediator pendant 10 ans. « Je suis très déçue. C’est un délibéré en demi-teinte. Certes, il y a une condamnation, mais pas assez forte, pas assez élevée par rapport à toute la souffrance engendrée pour les familles », glisse-t-elle. Au-delà du montant de l’amende infligée au laboratoire, c’est celui des dommages et intérêts accordés aux victimes qui déçoit les parties civiles.

« Les laboratoires Servier, c’est 10 millions d’euros de chiffre d’affaires par jour, donc l’amende ne représente que quelques heures de chiffre d’affaires pour la firme. Ensuite ils sont condamnés à verser aux victimes près de 180 millions d’euros. C’est extrêmement faible au regard du profit réalisé grâce au Mediator, qui a rapporté 400 millions d’euros pendant les 14 années de commercialisation indue », cingle l’avocat Charles Joseph-Oudin. Car contrairement à l’amende, le montant maximum des dommages et intérêts n’est limité par aucun texte, rappelle le conseil à l’origine des premières plaintes visant Servier.

Des conséquences « inquiétantes »

Or ce procès devait envoyer un « signal fort » à l’industrie pharmaceutique, estime la pneumologue Irène Frachon : « Le tribunal a été très en deçà des réquisitions et a considéré que le délit d’escroquerie auprès de l’Assurance maladie et aux mutuelles était prescrite. C’est désolant quand on sait que Servier s’est fait rembourser le Mediator, cette amphétamine trafiquée, pendant des décennies […]. C'est frustrant ». Qualifié d'« essentiel » par Charles Joseph-Oudin, ce jugement reste difficile à accepter pour certaines victimes : « Envisager qu’il reste un euro de profit dans la poche de Servier, c’est inacceptable. »

Inacceptable et inquiétant, conclut Lisa Boussinot : « Si on ne donne pas un signal fort en matière de sanction financière à tous les laboratoires qui sont des opérateurs économiques, on peut très bien imaginer que certains vont se mettre à provisionner les conséquences d’un éventuel scandale sanitaire pour s’en prémunir. »

Après le temps du jugement vient le temps de la réflexion. Satisfaites sur le fond, plusieurs victimes envisagent toutefois de faire appel. Elles disposent désormais de dix jours pour le faire.