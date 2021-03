SANTÉ Le tribunal va notamment indiquer, ce lundi, si il contraint le groupe pharmaceutique à verser près d’un milliard d’euros de dommages et intérêts aux victimes.

Des affiches indiquent la direction du procès Médiator au palais de justice de Paris. — V. VANTIGHEM

Le tribunal judiciaire de Paris doit rendre son jugement, ce lundi, dans l’affaire du scandale sanitaire du Médiator.

Outre les peines pénales, les parties civiles réclament également un milliard d’euros de dommages et intérêts au groupe pharmaceutique qui conteste les faits de « tromperie aggravée ».

Une autre instruction étant en cours au pôle santé publique, ce ne sera, quelle que soit la décision, pas la fin du parcours judiciaire pour les laboratoires Servier.

Les débats ont duré 517 heures et quelques minutes. Ensuite, les juges ont pris quasiment neuf mois pour bien réfléchir et motiver leur décision. Le tribunal judiciaire de Paris va rendre son jugement, ce lundi, dans l’affaire du scandale sanitaire dit du Médiator. Selon nos informations, la décision devrait couvrir environ 3.500 pages, preuve ultime qu’il s’agit bien d’un procès hors norme.

Pour sanctionner le « choix cynique » d’un laboratoire ayant privilégié « ses intérêts financiers », le parquet de Paris a requis dans cette affaire plus de 8 millions d’euros d’amende contre le groupe Servier et trois ans de prison ferme contre son ex-numéro 2, Jean-Philippe Seta, l’ancien bras droit de Jacques Servier, décédé en 2014.

Prescrit à cinq millions de personnes pendant 33 ans

Tout au long de son réquisitoire livré sur deux jours, la procureure Aude Le Guilcher avait dénoncé les « manipulations, dissimulations, manœuvres du groupe » pour cacher les propriétés anorexigènes du Médiator et maintenir « coûte que coûte » sur le marché ce médicament remboursé par l’Assurance maladie.

Prescrit à environ cinq millions de personnes pendant les 33 ans de sa commercialisation, ce médicament présenté comme un adjuvant au traitement du diabète – mais largement détourné comme coupe-faim – est tenu pour responsable de centaines de décès. Il n’a été retiré du marché qu’en novembre 2009, alors que de premières alertes sur sa dangerosité ont été émises dès 1995 et que des premiers cas de maladies cardiaques graves ont été signalés en France en 1999.

« La vraie question, la seule qui se pose, c’est comment cela a-t-il été possible ? », a interrogé Hervé Témime l’un des avocats du laboratoire lors de l’audience. Avant d’expliquer que Jacques Servier, même après la révélation du scandale était dans le déni de bonne foi. « Il était profondément convaincu des bienfaits du Médiator. Il y croyait. »

Près d’un milliard d’euros de dommages et intérêts réclamés

Au-delà de la décision pénale, c’est surtout la décision civile qui est très attendue par les quelque 5.000 victimes qui se sont constituées parties civiles dans le volet de la procédure consacré à la « tromperie aggravée ». Au titre du préjudice moral, elles réclament chacune 100.000 euros de dommages et intérêts. « Les amendes requises par le parquet ne représentent qu’un ou deux jours de chiffre d’affaires pour le laboratoire Servier, décrypte Charles Joseph-Oudin, l’un des avocats de victime. Mais si le tribunal nous accorde les dommages et intérêts réclamés, Servier devra verser quasiment 500 millions d’euros. »

Et même le double si le tribunal accorde, en parallèle, les 450 millions d’euros réclamés par une centaine de caisses d’assurance maladie qui ont pris en charge le remboursement du Médiator au moment où il était commercialisé. Une éventualité à laquelle ne préfère pas songer François de Castro, un autre avocat du groupe pharmaceutique. « Contrairement aux États-Unis, les dommages et intérêts ‘’punitifs’’ ne sont pas autorisés en France. Cela ne peut pas être un enjeu. Sauf à considérer que le juge remplace le législateur et vienne modifier le droit avec un jugement. »

Auquel cas, il est fort probable que la décision soit alors frappée d’appel. « Depuis dix ans, le groupe Servier n’a qu’un seul souhait : tourner la page définitivement dans des conditions acceptables », poursuit l’avocat. De toute façon, ce ne sera pas pour tout de suite. Si un premier jugement est rendu ce lundi, une procédure en parallèle est toujours en instruction au pôle santé publique du parquet de Paris. Elle concerne de nouvelles victimes qui se sont déclarées après la clôture de la première procédure. Il y aura donc forcément un deuxième procès Médiator dans les prochaines années.