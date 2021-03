Illustration d'un échange de billets dans un commerce. — Damien Meyer / AFP

Les gendarmes appellent cela un « vol par ruse ». Depuis 2019, plusieurs individus de nationalité iranienne étaient suivis de près par les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Bretagne et le Groupement de gendarmerie départementale de l’Aube. Les forces de l’ordre suspectaient ces personnes de voler des billets de banque dans des petits commerces installés en zone rurale. Leur technique ? Se faire passer pour des collectionneurs de billets et inviter les commerçants à leur présenter certains spécimens. « Par une supercherie bien maîtrisée », selon le parquet de Rennes, ces individus détournaient l’attention du commerçant et dérobaient une partie du fond de caisse.

Ces vols par ruse ont démarré à l’été 2019 en Bretagne, avant de s’étendre à l’ensemble du territoire national ainsi que des pays limitrophes. D’après les enquêteurs, le préjudice total serait évalué à de plus de 100.000 euros.

De fausses pièces d’identité en préparation

Menées sous le contrôle de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes, les investigations ont amené à l’interpellation de plusieurs individus. Le 16 mars, trois hommes et deux femmes de nationalité iranienne ont été interpellés à Nogent-sur-Seine, dans l’Aude. Deux d’entre eux, âgés de 20 et 30 ans, ont été placés en détention provisoire et trois placés sous contrôle judiciaire. Ils sont soupçonnés de participation à une association de malfaiteurs, de vol en bande organisée et recel de vol en bande organisée.

Les perquisitions ont amené la saisie de 4.145 euros en numéraire, une montre de luxe volée d’une valeur de 3.500 euros ainsi que de multiples fausses déclarations de perte de documents destinés à la confection de fausses pièces d’identité.