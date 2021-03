Un procès après un tir de LBD invalidant. En décembre 2018, une jeune femme participant à une manifestation des « gilets jaunes » à Paris a été éborgnée par un tir de lanceur de balles de défense. Le policier, auteur du tir, a été mis en examen le 10 février pour des « violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente », un crime passible des assises. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

Selon une source proche du dossier, c’est un tir de lanceur de balles de défense qui est mis en cause, alors que la jeune femme pensait de longue date qu’il s’agissait d’un éclat de grenade. Fiorina Lignier s’est réjouie : « Je n’y croyais plus du tout. Quand je l’ai appris, c’était une grande surprise ». « Je suis très contente » de la voie ouverte vers « un procès, j’espère qu’on retrouvera les commanditaires », a ajouté la jeune femme, qui a perdu l’usage de son œil gauche et qui a subi plusieurs interventions chirurgicales.

Ecartée d’une liste d’extrême droite aux européennes

La jeune femme, alors étudiante de 20 ans, avait indiqué avoir été blessée à l’œil sur les Champs-Elysées lors de l’acte 4 des « gilets jaunes » le 8 décembre 2018. Fiorina Lignier avait déposé plainte et une enquête, confiée à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), puis une information judiciaire, le 19 juin 2019, avaient été ouvertes.

Devenue par la suite numéro 2 sur la liste d’extrême droite de l’écrivain Renaud Camus pour les élections européennes de 2019, elle avait été écartée pour avoir dessiné une croix gammée sur une plage. « Une [erreur] de jeunesse » alors qu’elle était âgée de 18 ans, s’était-elle défendue.

F.H. avec AFP