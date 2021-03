Illustration d'un ouvrier sur un chantier à Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Le patron d’une grosse entreprise de BTP basée à Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine) était jugé mardi devant le tribunal de commerce de Rennes pour avoir fraudé l’administration fiscale pendant plusieurs années.

Selon Le Télégramme, le patron déclarait seulement un million d’euros de chiffre d’affaires alors qu’il en réalisait en réalité huit millions d’euros. Il ne versait ainsi que 3.000 à 4.000 euros de TVA par mois au lieu de 30.000 euros. La fraude a duré pendant de nombreuses années et le fisc lui réclame désormais plus de six millions d’euros, précise le quotidien.

Interdiction de gérer une entreprise pendant 15 ans

Le chef d’entreprise, qui menait un grand train de vie, présentait également des comptes bénéficiaires aux banques alors que sa société était largement déficitaire. Après la découverte d’anomalies dans la gestion de l’entreprise, une enquête financière avait été ouverte en 2017. Après plus de trois ans d’investigations, elle avait permis de mettre à jour « une comptabilité mensongère destinée à tromper ».

L’entreprise a depuis été liquidée et son patron, qui avait lâché les rênes en 2019 à son frère, a été lourdement condamné ce mardi. Le tribunal de commerce a ainsi prononcé une faillite personnelle à son encontre avec interdiction de gérer une entreprise pendant 15 ans.