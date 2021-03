FAITS DIVERS L’homme transportait plus de 8 tonnes de cigarettes de contrebande en direction de la Grande-Bretagne

Les douaniers ont découvert 8 tonnes de cigarettes de contrebande dans un camion. — Douane Française

Les douaniers de Calais ont réalisé deux importantes saisies de tabac de contrebande à destination du Royaume Uni.

En tout, ce sont plus de 10 tonnes de marchandise prohibée qui ont été découvertes dans des camions.

L’un des chauffeurs a été condamné à une amende douanière de plus de 3 millions d’euros.

Condamné sur plusieurs générations. Il y a deux semaines, les douaniers de Calais ont réalisé deux très belles saisies de tabac de contrebande dissimulé à l’intérieur de poids lourds à destination de la Grande-Bretagne a-t-on appris auprès du ministère de l’Economie. L’un des chauffeurs interpellés devra s’acquitter d’une amende d’un montant astronomique.

Vendredi 13 mars dernier, dans la nuit, les douaniers en poste au tunnel sous la Manche réalisaient des contrôles sur les camions prêts à embarquer vers la Grande Bretagne. Dans le flot de véhicules, ils ont ciblé un poids lourd immatriculé en Irlande afin de le soumettre « à un examen radioscopique ».

Une amende équivalente à 184 ans de SMIC

Sur les images délivrées par le scanner, les fonctionnaires ont remarqué « des zones suspectes », les incitant à regarder d’un peu plus près. A l’intérieur de la remorque se trouvaient de nombreuses palettes chargées de cartons. Les douaniers en ont ouvert plusieurs et découvert à l’intérieur des « cartouches de cigarettes dépourvues de vignettes fiscales mais portant la mention ''UK Duty paid'' ». Au total, les agents ont dénombré 30 palettes de cigarettes de contrebande pour un poids de plus de 8 tonnes.

Le chauffeur du poids lourd a été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer et condamné à trois mois de prison avec sursis. Mais le plus douloureux pour lui, c’est l’amende douanière qui lui a été infligée. L’homme devra en effet payer l’équivalent de 184 ans de SMIC, soit 3,4 millions d’euros.

Deux jours plus tôt, ce sont les douaniers du port de Calais qui ont fait une belle découverte. En contrôlant un camion slovène à l’embarquement pour l’Angleterre, les fonctionnaires ont repéré des cartons de tabac de contrebande dissimulés au milieu d’un chargement de jacuzzis.

Les douaniers ont comptabilisé 120 cartons de paquets de tabac provenant du Luxembourg. Le poids total de la marchandise prohibée s’élève à 2,4 tonnes. Le chauffeur a été interpellé et placé en garde à vue. Il sera finalement jugé en juin prochain.