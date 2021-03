Le conducteur a été mis en examen pour refus d'obtempérer, homicide et blessures involontaires graves. — Syspéo / Sipa

Le conducteur du véhicule ayant provoqué un accident mortel à Blois, après un refus d’obtempérer, a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé et son passager pour non-assistance à personne en danger, a annoncé dimanche le procureur de Blois dans un communiqué.

L’accident s’est produit mardi vers 18h45 après qu’un véhicule Golf circule à vive allure dans le nord-ouest de Blois, grillant un feu rouge, et refusant de s’arrêter à la demande d’un véhicule de police banalisé, qui le prend en chasse. Le véhicule, une Golf occupée par trois personnes qui n’avaient pas leur ceinture, continue sa course et grille à nouveau plusieurs feux rouges tandis que la police abandonne ses poursuites. C’est alors que l’accident survient, la Golf percutant deux voitures, blessant légèrement leurs conductrices.

Un passager décédé

Un jeune homme de 16 ans, identifié au départ comme étant le conducteur mais qui était en fait le passager avant droit, prend la fuite, tandis que les deux autres hommes, connus pour des faits de délinquance de droit commun, sont hospitalisés dans un état grave. Le passager arrière droit, âgé de 15 ans, décédera jeudi de ses blessures à la tête et au torse.

Le conducteur âgé de 18 ans a été mis en examen samedi pour refus d’obtempérer, homicide et blessures involontaires aggravés. Il a été placé en détention provisoire. Il avait déjà été condamné pour conduite sans permis. L’analyse de sang a révélé la présence de cannabis. Lors de sa garde à vue, il a expliqué ne pas s’être arrêté à la demande des policiers parce qu’il n’avait pas le permis, qu’il avait déjà été arrêté à ce sujet et craignait « de partir en prison ».

Pas poursuivi par la police

Le passager qui avait pris la fuite a été mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Il était sous contrôle judiciaire pour d’autres enquêtes au moment des faits. Il a été placé dans un foyer éducatif. Il a déclaré aux enquêteurs qu’il était parti en courant chez son père pour lui expliquer que ses deux amis avaient eu un accident sans lui préciser qu’il était dans le véhicule.

« Au moment de l’accident, le véhicule Golf n’était plus poursuivi par quelque véhicule de police que ce soit », souligne en gras le communiqué du parquet. L’enquête est menée par la brigade de la sûreté de Blois. Un expert en automobile a été mandaté. L’accident avait entraîné une nuit de violences urbaines dans cette ville habituellement paisible, avec des barricades, tirs de mortier, ainsi que des voitures et une station-service incendiées.