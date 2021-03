Une voiture de police devant la mosquée de Bayonne, le 28 octobre 2019. — Iroz Gaizka / AFP

Une décision qui était attendue depuis le décès en février 2020 du principal suspect. Un an et demi après l’attaque de la mosquée de Bayonne, sur fond de racisme anti-musulman, l’enquête s’oriente vers un non-lieu, a indiqué jeudi le parquet de Bayonne, confirmant une information de France Bleu Pays basque.

Le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier, a pris des réquisitions définitives de non-lieu, a annoncé le parquet ce jeudi. La mort de Claude Sinké, l’assaillant présumé de 84 ans qui avait ouvert le feu et blessé deux fidèles avant de tenter d’incendier la mosquée, le 28 octobre 2019, avait en effet mis un terme à la perspective d’un procès, et ce, d’autant plus que l’enquête n’a pas montré qu’il avait bénéficié de complicités. La décision finale d’un non-lieu revient désormais au juge d’instruction.

« Une double peine pour les victimes »

Les victimes et leurs familles, comme l’ensemble de la communauté musulmane de Bayonne, avaient dès les premiers instants réclamé que l’attaque soit qualifiée d’acte terroriste. Leurs avocats avaient plaidé pour que le parquet national antiterroriste (Pnat) se saisisse du dossier, en vain.

« C’est une double peine pour les victimes. La première c’est que le Pnat aurait dû se saisir et la seconde c’est que finalement, il n’y aura pas de justice », a réagi Me Mehana Mouhou, l’avocat d’une victime, Amar Kariouh. L’avocat déplore que les investigations se soient « toujours limitées » à Claude Sinké, présenté en « loup solitaire ». Il voit dans la décision du parquet national antiterroriste un « refus d’enquêter sur les milieux extrémistes ».

Il voulait « venger l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris »

A l’époque de sa mise en examen pour « tentatives d’assassinat », des experts avaient estimé que l’homme souffrait d’une « altération partielle de son discernement », ne remettant pas en cause sa responsabilité pénale. Aux enquêteurs, cet ancien candidat du Front national pour les élections départementales en 2015, écarté du parti par la suite, avait indiqué avoir voulu « venger l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris », qu’il attribuait « aux musulmans ».

Ses deux victimes, deux fidèles Marocains de 74 et 78 ans, avaient été grièvement blessées par balles et hospitalisées. Rapidement interpellé chez lui, dans les Landes, Claude Sinké avait brandi une arme en direction des policiers. Il est décédé quatre mois après son incarcération provisoire, suite à une dégradation subite de son état de santé.