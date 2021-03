Le palais de justice de Montpellier, qui abrite les assises de l'Hérault. — N. Bonzom / Maxele Presse

Il aura fallu une délibération de plus de dix heures pour fixer le verdict dans l’affaire d’un adolescent de 17 ans battu à mort il y a cinq ans. Un dealer et trois de ses hommes de main ont été condamnés à des peines de 25 à 30 ans de réclusion criminelle mardi par la cour d’assises de l’Hérault.

Hicham El Moutaouakil, 37 ans, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, Anouar Taïbi, âgé de 28 ans, le dealer commanditaire de l’expédition punitive, à 28 ans de réclusion, et Djamel Fellah, un homme de main âgé de 37 ans, également à 28 ans. « Y’a pas de justice, on va faire appel », a crié ce dernier, qui n’a cessé de provoquer des incidents d’audience au cours des sept jours de procès. A l’issue du verdict, la famille de la victime a dû être évacuée par les forces de l’ordre hors du tribunal, sous les cris et les menaces de la famille du dealer.

Une nuit de calvaire

Adame Reghi, petit revendeur de 25 ans au casier vierge, qui a expliqué avoir voulu « sauver sa peau » en portant des coups ultra-violents sur la victime alors qu’il était lui-même soupçonné d’un vol de liquide au domicile du dealer, a été condamné à 25 ans de réclusion. Les quatre hommes ont également interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant cinq ans.

Les accusés étaient poursuivis pour « séquestration suivie de mort » et « violences ayant entraîné une ITT » de six semaines, « avec usage ou menace d’une arme, en réunion, avec préméditation ». Le 30 mars 2016, dans un quartier calme de Montpellier​, le corps martyrisé de Sofiane Perrin, un lycéen, est découvert en sang : les secours ne pourront jamais ranimer le jeune garçon. A ses côtés, son ami Edouard, 21 ans, est retrouvé grièvement blessé. Devant la cour d’assises, il a courageusement décrit une nuit de calvaire subie sur ordre d’Anouar Taïbi, un trafiquant installé dans un village héraultais.

Un « déchaînement de violence »

Lundi, l’avocat général avait requis des peines allant de 22 ans de réclusion à la perpétuité contre les quatre hommes, coupables selon lui du « déchaînement de violence » qui a conduit à la mort après le vol de 15.000 euros au domicile du dealer. Après ce vol, qui n’a jamais été élucidé, le dealer a chargé trois hommes de main de « terroriser » et « torturer » trois de ses jeunes clients. Le premier a été blessé et traumatisé, le second, Edouard, grièvement blessé. Sofiane, qui n’était qu’un petit consommateur très occasionnel de cannabis, succombe à ses bourreaux après avoir toute la nuit supplié de le laisser en vie et clamé son innocence.

Un frère du dealer a également été condamné à deux ans d’emprisonnement pour non-assistance à personne en danger : lorsqu’il le voit très mal en point au petit matin, Sofiane aurait encore pu être sauvé par une prise en charge médicale selon le légiste. Mais son corps sera « jeté » d’une voiture dans la matinée, à 250 mètres d’une clinique, quand il était déjà trop tard.