Un homme âgé de 20 ans, et de 16 ans au moment des faits, est jugé lundi et mardi devant les assises pour mineurs de Pau, après une agression qui remonte à mars 2017, relate Sud-Ouest. Il avait alors frappé avec une boule de pétanque un père de famille, au niveau de la tête. La victime a perdu l’usage d’un œil et souffre de « séquelles neuro cognitives », selon son avocat.

L’adolescent aurait été pris d'« un coup de folie », selon les mots de son avocat en s’en prenant au père de famille alors qu’il riait avec ses proches, sur le boulodrome. Une querelle avait déjà opposé les deux familles trois ans avant l’agression mais l’élément déclencheur de l’agression a du mal à être identifié cette fois-ci. L' audience permettra peut-être d’y voir plus clair. Le verdict est attendu mardi dans cette affaire.