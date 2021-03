Un avocat dans une salle d'audience (Illustration) — G . VARELA / 20 MINUTES

Après l’expulsion d’un avocat par des policiers, jeudi, d’une salle du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, le Conseil national des barreaux (CNB) s’est fendu d’une « motion » pour dénoncer le « comportement inacceptable » du président d’audience, qui « doit veiller au respect de l’exercice des droits de la défense et non les bafouer ». Le conseil dit apporter « son entier soutien sans réserve » au professionnel concerné.

Alors qu’il devait assister l’un des onze prévenus dans une affaire de trafic de drogues, Me Paul Sollacaro s’est vu refuser la disjonction de son cas malgré la présentation d’un test PCR positif au Covid-19 de son client. « J’ai alors dit que, malgré son état, j’allais le faire venir pour qu’il puisse assurer sa défense. Le président m’a ordonné de ne pas le faire. Puis m’a dit de me taire », racontait dès jeudi à 20 Minutes, l’avocat niçois.

Le ton serait ensuite monté et « le président a demandé aux forces de l’ordre de faire sortir » Me Paul Sollacaro, a témoigné Me Audrey Vazzana, une autre avocate niçoise, présente sur le banc de la défense. « Et tout ça devant les prévenus. Les policiers l’ont pris par les bras. On a essayé d’intervenir et on a été bousculés », explique-t-elle.

« On ne touche pas à la robe d’un avocat »

Dans son communiqué publié ce vendredi, le CNB fustige « le recours illégitime à la force contre des avocats dans l’exercice de leur métier » et rappelle « que le pouvoir de police de l’audience [n’autorise pas un président de tribunal correctionnel] à s’affranchir du respect des règles du procès équitable ».

L’audience avait repris jeudi après-midi en l’absence des autres avocats que le président avait accusé d’avoir « trahi » leurs clients, selon Me Audrey Vazzana. Des « propos inacceptables », poursuite le CNB, dont le président Jérôme Gavaudan a annoncé qu’il allait « saisir » le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti.

Une manifestation des avocats au barreau de Nice s’est tenue ce vendredi matin devant le palais de justice de la capitale azuréenne. « On ne peut pas s’emparer d’un avocat en robe à une audience et le faire sortir manu militari. On ne touche pas à la robe d’un avocat », a réagi auprès de l’AFP Thierry Troin, bâtonnier de Nice, qui devrait participer dans l’après-midi à un rassemblement devant le palais de justice d’Aix-en-Provence cette fois-ci.