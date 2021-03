Une voiture de police, dans le centre-ville de Nantes — J. Urbach/ 20 Minutes

Par « frustration sexuelle », un individu, habitant Rezé, est soupçonné d’avoir agressé au moins dix femmes dans la zone de la Trocardière.

L’homme, qui a été interpellé mercredi, sera jugé en septembre.

Mercredi matin, un homme a été interpellé à 7 heures à son domicile à Rezé et placé en garde à vue car il est soupçonné d’agressions sexuelles et exhibition sexuelle à Nantes dans le secteur de la coulée verte de la Jaguère, ou plus largement la zone de la Trocardière, entre le 2 septembre et le 31 janvier. Ce jeudi, il a été déféré devant le parquet de Nantes.

Les dix victimes, âgées entre 14 et 80 ans, avaient fourni aux enquêteurs un même signalement : un individu de petite taille, chauve, barbu, d’allure sportive. Ce même homme était parfois porteur d’un jogging bleu ou vêtu tout de noir. Il agissait principalement le week-end, dès le vendredi après-midi. Il visait les femmes seules revenant chez elle à pied sur ce secteur. Les agressions sexuelles consistaient à toucher les fesses ou la poitrine, rapporte la police.

Poursuivi et stoppé par le frère d’une victime

Par exemple, le 2 septembre, vers 18 h 30, une jeune femme était agressée par un homme, qui lui soulevait la jupe, pour venir lui toucher le fessier. Ou le 15 novembre, en milieu d’après-midi, un dimanche, une jeune femme qui se trouve sur un chemin de la Jaguère, a senti l’agresseur frotter son fessier et passer sa main entre ses jambes pour lui toucher le sexe au travers des vêtements. La plus jeune victime était agressée le 2 janvier, rue Hamon à Rezé. Cette collégienne était plaquée au sol par un homme qui a plongé sa main dans le pantalon de jogging de la jeune fille au niveau de l’entrejambe.

Le 31 janvier, après avoir agressé sexuellement une femme, le frère de la victime avait coursé l’agresseur et l’avait immobilisé avant de faire appel aux services de police. Cette interpellation avait permis aux policiers d’enquêter sur le suspect et de faire des rapprochements judiciaires sur l’ensemble des dossiers selon le mode opératoire. Les vêtements décrits par les victimes étaient retrouvés en perquisition.

En garde à vue, le mis en cause a reconnu l’intégralité des faits, parlant de « frustration sexuelle ». L’homme, qui doit faire l’objet d’une expertise psychiatrique, sera jugé le 2 septembre. Même si dix victimes sont recensées à ce jour, les enquêteurs n’excluent pas que le prévenu ait commis d’autres faits.