JUSTICE Le commissaire divisionnaire d’Aix-en-Provence a été condamné à six mois de prison avec sursis pour harcèlement moral envers un brigadier

Un brassard de police. (illustration) — THOMAS COEX / AFP

Ce mardi, le commissaire divisionnaire d'Aix-en-Provence a été condamné à six mois de prison avec sursis pour le harcèlement ​moral d’un brigadier chargé de formation à l’armement. Le tribunal correctionnel a également prononcé une interdiction d’exercer toute fonction publique durant six mois. Mais cette peine est suspendue en raison d’un appel immédiat, a indiqué son avocate Me Christine d’Arrigo.

Les juges ont estimé que le commissaire, sous la direction duquel travaillent les 550 fonctionnaires de police du district de sécurité publique, avait eu « un management autoritaire, parfois brutal, qui a eu des conséquences néfastes sur une partie des effectifs » même si l’objectif était l’amélioration de la performance en matière de chiffres de la délinquance.

Soutien de l’ancien préfet de police

Lors des débats, le commissaire avait reçu le soutien de l’ancien préfet de police Olivier de Mazières, venu saluer son « grand professionnalisme et ses résultats très positifs ». Le tribunal a estimé que les faits étaient constitués à l’égard d’une seule des deux parties civiles qui avaient porté plainte en 2019.

Le commissaire avait privé un brigadier de ses fonctions de chef en charge de l’organisation des stages d’entraînement aux tirs. « Vous avez abusé de votre position hiérarchique sur ce fonctionnaire et votre décision brutale et injuste a eu pour conséquence l’anéantissement de la victime », a indiqué la présidente du tribunal Marie-Pierre Attali.