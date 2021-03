Une prison (illustration) — KONRAD K./SIPA

Des détenus ont saisi le tribunal administratif de Toulouse pour se plaindre des parois anti-Covid du parloir de la maison d’arrêt de Seysses qui les empêchent d’entendre leurs proches.

Le juge a donné deux semaines à la direction pour améliorer le dispositif.

Mais les trous percés à la chignole ne donnent pas satisfaction aux plaignants.

Ils ne s’entendent toujours pas et ça continue de faire parler… Le 29 janvier, cinq détenus de la maison d’arrêt de Seysses ont saisi en référé le tribunal administratif de Toulouse pour « ordonner » à l’administration pénitentiaire de « procéder au retrait » d’une double paroi de plexiglas qui barre depuis fin décembre, du sol au plafond, l’espace parloirs (composé de 21 cabines) de la maison d’arrêt de Seysses. Lors de l’installation de ce dispositif pour lutter contre la propagation du Covid-19​, l’administration pénitentiaire a oublié un détail : celui d’installer un hygiaphone pour que les détenus puissent parler et entendre normalement leurs proches venus leur rendre visite. Résultat : Tous sont obligés de hurler pour s’entendre !

15 jours pour réagir

Sensible à leur demande, le juge des référés du tribunal administratif a sommé le 18 février la direction de l’établissement de produire « un constat attestant que les conditions acoustiques sont conformes aux normes attendues ou d’entreprendre des travaux dans un délai de quinze jours ».

Le 3 mars, constat d’huissier à l’appui, l’administration pénitentiaire pose sur la table les preuves de sa bonne foi destinées à régler définitivement ce problème : une plaque de plexiglas a été enlevée et sur celle qui reste, en guise d’hygiaphone, une douzaine de trous ont été percés à la chignole. « L’huissier de justice a procédé à une simulation dans l’ensemble des parloirs et il en ressort qu’il "entend et écoute" ce que dit son interlocuteur, masqué, "sans difficulté" », s’enthousiasme par courrier la sous-direction des affaires juridiques générales et du contentieux du ministère de la Justice. Et d’enfoncer le clou, en rajoutant, « ce constat d’huissier est corroboré par les attestations écrites de personnes détenues sur le déroulé des parloirs ».

Une simulation contestée

Mais pour les représentants des détenus, le compte n’y est toujours pas : « Nous n’avons pas été avertis de l’avancée des travaux et lorsque nous avons demandé d’assister aux simulations de l’huissier, le ministère a refusé. Et ce, alors que ce constat n’est pas contradictoire, car il n’a pas été établi en situation réelle, c’est-à-dire avec au moins 21 détenus dans les cabines et en face des membres de leurs familles. Quant aux attestations des détenus qui prétendent que tout va bien, elles ont été sollicitées par la cheffe du centre. Ce qui remet en cause leur objectivité », s’emporte Julien Brel, un des trois défenseurs des plaignants.

Vendredi 5 mars, un mémoire devant le juge des référés du tribunal administratif a été déposé pour redemander en urgence, le retrait total de la paroi en plexiglas qui subsiste encore. Interrogée par 20 Minutes, la direction de l’établissement n’a pas donné suite.